Вучич заявил о сопротивлении санкциям против Москвы «сколько сможет»

Президент Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько сможет

Власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink.

«Я и сегодня не услышал позиции «за» или «против» санкций — (говорят — РБК) если что-то будет, то можно, а если не будет — нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют — введите санкции, и мы знаем, какова их политика. Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», — сказал он.

Кроме этого, Вучич сообщил, что в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в том числе по вопросу поставок и цен на газ.

С начала российской военной операции на Украине многи страны Запада, включая ЕС и США, ввели против Москвы санкции.

Сербский лидер неоднократно заявлял, что его страна не поддержит ограничения в отношении России, несмотря на то что ей приходится очень дорого платить за это и сама она стремится в Евросоюз. «Сербия не будет топтать и гасить свою дружбу, которая у нее есть на востоке, и нам не приходит в голову этого делать. И меня не интересует, какая сила оказывает давление, только сила интересов Сербии может изменить наше отношение», — отмечал Вучич.

При этом он указывал, что ЕС требует, чтобы Сербия присоединилась к санкциям против России, в то же время сам не отказывается от российских нефти и газа.