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МИД назвал неуместным сравнение Сербией действий России и НАТО

Сербский премьер заявила, что Россия сейчас делает то же, что Запад в отношении Сербии в 1999 и 2008 годах. «Подобные оценки неуместны», — прокомментировала Мария Захарова

Сравнение действий России на Украине и стран Запада в отношении Сербии в 1999 и 2008 годах неуместно, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга.

Ее попросили прокомментировать заявление сербского премьер-министра Аны Брнабич, которое она сделала двумя днями ранее в эфире Happy TV. «Когда великие державы выбирают, какую резолюцию ООН полностью соблюдать, а какую нарушить, тогда возникает международный правопорядок, основанный на верховенстве силы. Россия сегодня делает то, что некоторые другие страны сделали с нами в 1999 и 2008 годах. Она использует те же фразы о том, что должна была напасть, чтобы предотвратить возможный геноцид», — сказала премьер.

«Подобные оценки неуместны», — заявила на это Захарова, пояснив, что в этих словах «все сказано».

Путин заявил, что Россия добьется нормализации жизни в Донбассе
Политика
Владимир Путин

24 марта 1999 года началась операция НАТО «Союзная сила» на территории бывшей Югославии. В Косове в тот момент шел межэтнический конфликт между албанцами и сербами, и в альянсе заявляли, что его продолжение может привести к дестабилизации региона и геноциду.

Операция проводилась без санкции Совета Безопасности ООН, силы НАТО наносили удары с помощью бомбардировщиков и крылатых ракет. «Союзная сила» завершилась 10 июня 1999 года, когда югославские войска вынуждены были выйти из Косова.

По оценкам правозащитной организации Human Rights Watch, погибли более 500 мирных жителей, по оценкам югославской стороны — до 5,7 тыс. 

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В феврале 2008 года парламент Косова объявил о независимости региона и создании республики. В течение того же года десятки стран признали независимость Косова, в том числе США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Япония, Канада, Австралия. Сербия не признает независимость Косова, по Конституции государства оно входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.

Вучич назвал конфликт на Украине «не региональным, а мировым»
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Александр Вучич

Российская операция на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл «денацификацию» и «демилитаризацию» страны, а также защиту населения Донбасса от притеснений.

Вечером 24 февраля Путин назвал операцию «вынужденной мерой». «Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки [для осуществления дипломатии] по нулям», — объяснял он.

Позже он повторял эту мысль неоднократно. «То, что происходит на Украине, — это трагедия, без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал — выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени — когда начнется», — говорил президент 12 апреля.

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Мария Захарова Сербия Украина югославский конфликт НАТО Косово
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