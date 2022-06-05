Глава МВД Германии заявила об угрозе прослушивания чиновников Россией

По словам Нэнси Фезер, риск прослушивания реален, например, в правительственном квартале Берлина. Также она предупредила об угрозе утечки данных

Нэнси Фезер (Фото: Daniel Löb / dpa / Global Look Press)

Федеральное ведомство по охране конституции Германии обращает внимание политиков и госслужащих на риск прослушивания по стороны спецслужб России, заявила глава МВД Нэнси Фезер, передает Bild.

Такие риски, по мнению ведомства, существуют в некоторых районах, например, в правительственном квартале. Там указали на то, что «риск прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и их нельзя недооценивать».

Правительственный квартал располагается в центре Берлина. На его территории находятся в том числе здания ведомства федерального канцлера и МИД ФРГ.

Фезер заявила, что Россия ведет «гибридную войну» и поэтому Берлин вынужден действовать для того, чтобы защититься. «Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которых мы подозревали в сотрудничестве с российскими спецслужбами», — пояснила она.

Россия ранее заявляла, что не ведет гибридных войн. В ноябре 2021 года представитель президента Дмитрий Песков утверждал, что такой сценарий полностью исключается. «Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились бы к первоисточникам проблем, которые душат Европу», — говорил он.

В мае Москва в ответ обвинила Запад в развязывании гибридной войны. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия принимает брошенный ей вызов. «Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — подчеркивал министр.

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«То, что сейчас происходит, и то, с чем мы с вами сталкиваемся сейчас, — это гибридная война, — говорил в свою очередь Песков. — <...> Это дипломатическая война, политическая война, это попытки изолировать нас в мире, это экономическая война».

В начале апреля Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства. Глава МИД Анналена Бербок заявила, что они «каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества».

В конце того же месяца Россия предприняла ответные меры, выслав 40 сотрудников дипмиссии Германии.