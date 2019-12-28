Додон назвал Путина частью мировой истории

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки РБК и Сбербанк, 14:33 Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России Спорт, 14:28 Лучший бомбардир «Краснодара» заявил о предложениях от европейских клубов Спорт, 14:22 В «Газпроме» сообщили о продолжении шедших «до ночи» переговоров с Киевом Политика, 13:54 Минобороны заявило о планах увеличить скорость гиперзвуковых ракет Общество, 13:52 Исландия на трейлерах или уикенд в Париже: куда попасть в новом году РБК и OPPO, 13:50 В Москве задержали продававшую несуществующие билеты на елки женщину Общество, 13:29 Адвокат бывшей жены Зайцева сообщила об отказе хоккеиста возвращать детей Спорт, 13:21 Пенсионера ранили ножом в московском метро Общество, 13:11 Мать и трое детей погибли при пожаре в Пермском крае Общество, 13:08 Цвета Уэса Андерсона: как делают цветокоррекцию в кино РБК Стиль и LG OLED, 13:05 Додон назвал Путина частью мировой истории Общество, 13:01 Появилось видео четверного прыжка Туктамышевой Спорт, 12:40 С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты Общество, 12:39
Общество ,  
0 
Додон назвал Путина частью мировой истории

Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».

«Он уже часть мировой истории, и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займет достойное место в череде ярких представителей государства российского», — сказал молдавский лидер.

Додон отметил, что Путин «вернул России статус великой державы», и под его руководством страна прошла «непростой период своего возрождения». По его словам, без участия России сейчас не может быть решен ни один существенный вопрос глобальной политики.

Додон подарил Путину на день рождения бочки с собственным вином
Политика

Ранее Додон сообщил, что приедет в Москву на празднование 75-летия Победы по приглашению Путина. По его словам, в параде Победы примет участие почетный караул молдавского президента.

Теги: Игорь Додон, Владимир Путин
Материалы по теме
Додон не исключил возможности баллотироваться на второй срок
Политика
Додон подарил Путину на день рождения бочки с собственным вином
Политика
Додон предложил жителям Молдавии общаться с ним через YouTube
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter