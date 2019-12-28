Додон назвал Путина частью мировой истории

Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».

«Он уже часть мировой истории, и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займет достойное место в череде ярких представителей государства российского», — сказал молдавский лидер.

Додон отметил, что Путин «вернул России статус великой державы», и под его руководством страна прошла «непростой период своего возрождения». По его словам, без участия России сейчас не может быть решен ни один существенный вопрос глобальной политики.

Ранее Додон сообщил, что приедет в Москву на празднование 75-летия Победы по приглашению Путина. По его словам, в параде Победы примет участие почетный караул молдавского президента.