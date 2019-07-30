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Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,64%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Экс-лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк отказался от мандата депутата

Бывший лидер Демократической партии Молдавии, бизнесмен Владимир Плахотнюк отказался от депутатского мандата. Об этом он объявил на своей странице в Facebook.

«В нынешней ситуации, когда мандат депутата уже не стоит ничего, я не могу выполнить обязательства перед электоратом, перед теми, кто сделал мой мандат наиболее представительным в нынешнем парламенте по количеству голосов», — заявил Плахотнюк.

Он написал, что ожидает «полной и долгосрочной деградации правосудия», подчинения личным интересам групп, действующих против Кишинева «в условиях полного пленения Республики Молдова Российской Федерацией». По словам Плахотнюка, в сложившейся ситуации он не хочет работать ни в одном из государственных институтов.

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Плахотнюк объявил об отставке с поста главы Демпартии Молдавии

Плахотнюк покинул пост главы Демпартии 24 июня, объяснив свое решение желанием доказать, что политическая сила «не зависит от одного человека». После того как созданное партией правительство ушло в отставку, стало известно, что он уехал из страны.

26 июня МВД России предъявило ему обвинения в организации наркосиндиката по поставкам наркотиков из Северной Африки в страны СНГ. Следствие считает, что преступной группой, созданной в 2012 году, руководили криминальные лидеры, приближенные к Плахотнюку. Помимо этого, МВД назвало его подозреваемым по делу о выводе из России 37 млрд руб.

Теги: Владимир Плахотнюк, Молдавия, мандат
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