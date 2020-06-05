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Политика ,  
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Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефти и мигрантов

Афины не хотят нового военного конфликта с Анкарой, но готовы к такому развитию событий, заявил министр обороны Греции. И без того плохие отношения двух стран осложнились из-за споров о ресурсах и мигрантах
Фото: Milos Bicanski / Getty Images
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Греция готова к военному решению политического конфликта с Турцией. Об этом в эфире национального телевидения заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос, пишет «Катимерини».

«В последнее время поведение Турции было довольно агрессивным. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением — это, с одной стороны, использовать весь свой дипломатический арсенал, а с другой — позаботиться об усилении сдерживающей составляющей вооруженных сил», — заявил глава Минобороны.

Журналисты уточнили, можно ли это считать подтверждением слов советника премьер-министра по национальной безопасности Александроса Диакопулоса, говорившего о готовности Греции к военному конфликту. Министр обороны подтвердил такую трактовку.

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Фото: Leon Neal / Getty Images

Диакопулос, вице-адмирал в отставке, накануне заявил, что власти Греции на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией готовятся ко всем вариантам развития событий. «Он заявил, что мы готовимся к любым вариантам. Военное участие, безусловно, входит в их число. Мы не хотим этого. Но мы намерены дать понять, что сделаем все возможное для защиты наших суверенных прав в максимально возможной степени», — объяснил Панайотопулос.

И без того напряженные отношения Афин и Анкары ухудшились в 2020 году на фоне миграционного кризиса и споров из-за прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях.

29 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что открывает границу с Евросоюзом для беженцев из Сирии. Границу с Грецией пересекли несколько десятков тысяч беженцев. В начале марта правительство страны заявило, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции. Официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что Турция поощряет попытки мигрантов проникнуть в Евросоюз. Российские военные 3 марта обвинили Анкару в попытках согнать в Грецию около 130 тыс. беженцев, которые до этого находились во временных лагерях у границы.

Нефтегазовый спор связан с попытками Турции вести разведку и добычу ресурсов в районе континентального шельфа Греции. 1 июня греческий МИД вызвал турецкого посла в связи с публикацией заявок компании Turkish Petroleum (TPAO) о получении разрешения на разведку в районах континентального шельфа, которые Афины считают находящимися под своим контролем. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что это стало еще одним шагом в усилиях Турции по «узурпации суверенных прав Греции».

Греция и Турция — единственные страны НАТО, которые, несмотря на совместное участие в альянсе, воевали друг с другом. Поводом для военного конфликта 1974 года стали события на Кипре, где живут как турки, так и греки. Этнические конфликты на острове активизировались после получения им независимости в 1960-м. В 1974 году после военного переворота на Кипре Турция совершила вторжение на остров, высадив десант при поддержке флота и авиации. Поддержку грекам-киприотам оказали вооруженные силы Греции. В результате конфликта Кипр оказался разделен на две части — бóльшую, населенную греками, и непризнанную Турецкую республику Северного Кипра.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Греция, Турция
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