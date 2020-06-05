Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефти и мигрантов

Афины не хотят нового военного конфликта с Анкарой, но готовы к такому развитию событий, заявил министр обороны Греции. И без того плохие отношения двух стран осложнились из-за споров о ресурсах и мигрантах

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Греция готова к военному решению политического конфликта с Турцией. Об этом в эфире национального телевидения заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос, пишет «Катимерини».

«В последнее время поведение Турции было довольно агрессивным. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением — это, с одной стороны, использовать весь свой дипломатический арсенал, а с другой — позаботиться об усилении сдерживающей составляющей вооруженных сил», — заявил глава Минобороны.

Журналисты уточнили, можно ли это считать подтверждением слов советника премьер-министра по национальной безопасности Александроса Диакопулоса, говорившего о готовности Греции к военному конфликту. Министр обороны подтвердил такую трактовку.

Диакопулос, вице-адмирал в отставке, накануне заявил, что власти Греции на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией готовятся ко всем вариантам развития событий. «Он заявил, что мы готовимся к любым вариантам. Военное участие, безусловно, входит в их число. Мы не хотим этого. Но мы намерены дать понять, что сделаем все возможное для защиты наших суверенных прав в максимально возможной степени», — объяснил Панайотопулос.