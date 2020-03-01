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Политика ,  
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Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас, пишет Reuters.

По его словам, тысячи мигрантов, которые скапливаются у границы, серьезно угрожают стране. Кроме того, Петсас обвинил Турцию в том, что она поощряет попытки мигрантов проникнуть в Евросоюз.

Как сообщает агентство, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины будут защищать свои границы, и предупредил беженцев с Ближнего Востока, чтобы те не пытались проникнуть в страну, так как будут выдворены.

Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев
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29 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что открывает границу с Евросоюзом для беженцев из Сирии. По его словам, ЕС обещал помощь Анкаре в вопросе мигрантов, но ничего не сделал. Поэтому Турция больше не может сдерживать беженцев.

Как заявил глава турецкого МИД в воскресенье, границу с Евросоюзом уже пересекли 47 тыс человек. Они покидают Турцию через город Эдирне, который граничит с Грецией и Болгарией.

В марте 2016 года ЕС и Анкара договорились, что Турция примет обратно всех прорвавшихся в Европу беженцев и будет перехватывать их суда в территориальных водах. За это Брюссель обещал удвоить финансовую помощь для обустройства мигрантов на территории Турции.

Теги: Греция, мигранты, Турция
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Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев
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Турция открыла свои границы для стремящихся в Евросоюз сирийских беженцев
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