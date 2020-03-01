Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас, пишет Reuters.

По его словам, тысячи мигрантов, которые скапливаются у границы, серьезно угрожают стране. Кроме того, Петсас обвинил Турцию в том, что она поощряет попытки мигрантов проникнуть в Евросоюз.

Как сообщает агентство, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины будут защищать свои границы, и предупредил беженцев с Ближнего Востока, чтобы те не пытались проникнуть в страну, так как будут выдворены.

29 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что открывает границу с Евросоюзом для беженцев из Сирии. По его словам, ЕС обещал помощь Анкаре в вопросе мигрантов, но ничего не сделал. Поэтому Турция больше не может сдерживать беженцев.