«Яблоко» выдвинет в Мосгордуму ушедшего из «Коммерсанта» журналиста

«Яблоко» выдвинет в Мосгордуму ушедшего из «Коммерсанта» журналиста

Партия «Яблоко» собирается выдвинуть в Мосгордуму журналиста Виктора Хамраева, который в мае покинул «Коммерсантъ» в знак протеста против увольнения коллег. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Для выдвижения Хамраева рассматриваются два округа. Один из них — шестой (районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунино), второй — тринадцатый (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский).

Хамраев уволился из «Коммерсанта» вместе с командой отдела политики. Все они покинули издательский дом в знак протеста против решения руководства издания уволить журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова за статью о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.