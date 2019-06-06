Политика , 00:00
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Интервью Лаврова РБК. Полное видео
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью РБК, в котором рассказал, как страна собирается выстраивать отношения с новой украинской властью, какой будет интеграция с Белоруссией и часто ли он спорит с Путиным.
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