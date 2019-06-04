Зеленский в НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией

Зеленский в НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины заявил о продолжающейся агрессии России, назвав ее главной угрозой для евроатлантической безопасности. Ранее на вопрос о том, готов ли он разговаривать с Москвой, Зеленский коротко отвечал «нет»

Украина готова к ведению переговоров с Россией, однако прежде всего заинтересована в укреплении своей безопасности, заявил в ходе брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, мы готовы реализовывать минские соглашения, но прежде всего мы должны иметь возможность защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном плане», — сказал Зеленский (во время брифинга он говорил как на английском языке, так и на украинском языке).

Зеленский поблагодарил НАТО и входящие в него страны за поддержку Украины, заявив о продолжении вооруженной агрессии со стороны России, которая, по его словам, является главной угрозой для евроатлантической безопасности. Президент призвал НАТО приложить дополнительные усилия для обеспечения стабильности в черноморском регионе, в том числе за счет оказания поддержки украинским ВМС.