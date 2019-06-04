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Политика ,  
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Зеленский в НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины заявил о продолжающейся агрессии России, назвав ее главной угрозой для евроатлантической безопасности. Ранее на вопрос о том, готов ли он разговаривать с Москвой, Зеленский коротко отвечал «нет»

Украина готова к ведению переговоров с Россией, однако прежде всего заинтересована в укреплении своей безопасности, заявил в ходе брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, мы готовы реализовывать минские соглашения, но прежде всего мы должны иметь возможность защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном плане», — сказал Зеленский (во время брифинга он говорил как на английском языке, так и на украинском языке).

Зеленский поблагодарил НАТО и входящие в него страны за поддержку Украины, заявив о продолжении вооруженной агрессии со стороны России, которая, по его словам, является главной угрозой для евроатлантической безопасности. Президент призвал НАТО приложить дополнительные усилия для обеспечения стабильности в черноморском регионе, в том числе за счет оказания поддержки украинским ВМС.

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«Стабильная, демократическая и способная защитить себя Украина — неотъемлемая часть европейской безопасности», — заявил Зеленский.

23 мая Зеленский заявил о невозможности ведения переговоров с Россией. На вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Россией, он ответил «нет». Позднее глава президентской администрации Андрей Богдан выступил за ведение переговоров, сославшись на то, что власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР не принимают самостоятельных решений.

«Я думаю, что Россия согласится рано или поздно [на диалог], вопрос в том, когда и на каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва ждет от Киева реализации минских соглашений и нормализации отношений между двумя странами, однако конкретных шагов в этом направлении российские власти не видят.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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