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WSJ узнала об отложенных санкциях США против предприятий Ирана

Администрация американского президента Дональда Трампа отложила новые санкции в отношении нефтехимического сектора Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники отметили, что Минфин США планировал ввести санкции в середине мая. В них министерство было намерено подробно указать список иранских нефтехимических предприятий, с которыми было бы запрещено работать иностранным компаниям.

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В мае 2018 года Трамп вывел США из соглашения по иранской ядерной программе, после чего Вашингтон восстановил антииранские санкции.

В начале мая высокопоставленный сотрудник иранского Агентства по атомной энергии сообщил, что Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году. Однако в конце мая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило доклад, в котором написало, что Иран соблюдает основные ограничения, предусмотренные ядерной сделкой.

Теги: Санкции, Иран, Дональд Трамп
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