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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Трамп пригрозил «покончить» с Ираном в случае новых угроз в сторону США

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter потребовал от Ирана «никогда больше не угрожать Соединенным Штатам».

«Если Иран хочет войны, то это будет официальный конец Ирана», — подчеркнул президент.

Отношения двух стран обострились после того, как Исламская Республика отказалась от выполнения части обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году. Это произошло после того, как из соглашения в 2018 году вышел Вашингтон и возобновил против Ирана действие нефтяных санкций.

После этого ЕС (некоторые страны Союза также участвуют в сделке) приступил к разработке механизмов, которые позволили бы европейскому бизнесу продолжать работу с Ираном, не опасаясь ограничений со стороны США. Однако в Тегеране считают, что принимаемых Брюсселем мер недостаточно.

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Верховный лидер Ирана пообещал не воевать с США

На фоне конфликта США направили в Персидский залив ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и сообщили, что это «сигнал иранскому режиму». Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи после этого говорил, что Иран будет сопротивляться Вашингтону, однако эти действия не носят военный характер.

Теги: Дональд Трамп, Иран, война
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