Трамп пригрозил «покончить» с Ираном в случае новых угроз в сторону США

Трамп пригрозил «покончить» с Ираном в случае новых угроз в сторону США

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter потребовал от Ирана «никогда больше не угрожать Соединенным Штатам».

«Если Иран хочет войны, то это будет официальный конец Ирана», — подчеркнул президент.

Отношения двух стран обострились после того, как Исламская Республика отказалась от выполнения части обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году. Это произошло после того, как из соглашения в 2018 году вышел Вашингтон и возобновил против Ирана действие нефтяных санкций.

После этого ЕС (некоторые страны Союза также участвуют в сделке) приступил к разработке механизмов, которые позволили бы европейскому бизнесу продолжать работу с Ираном, не опасаясь ограничений со стороны США. Однако в Тегеране считают, что принимаемых Брюсселем мер недостаточно.