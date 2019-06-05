Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Эффект от публикации списка Белоусова сам помощник главы государства сравнил с эффектом «гранаты, брошенной в курятник». Бизнес, уверен Белоусов, неправильно прочитал его письмо

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес. Об этом чиновник рассказал Forbes.

«Это [источник утечки] я знаю совершенно точно», — заверил он, добавив также, что в курсе, кто именно передал средствам массовой информации эти данные. Однако называть имена этих людей Белоусов не стал: «Чтобы не обваливать акции их компаний».

Бумага, о которой идет речь, уточнил Белоусов, утекла из правительства и попала к бизнесменам, чьи компании находились в списке. После этого СМИ, по информации чиновника, эти данные передали сотрудники двух компаний.

При этом бизнес, продолжил помощник Владимира Путина, неправильно понял его письмо. Передав эти данные журналистам, предприниматели, уверен Белоусов, добились только «эффекта гранаты, брошенной в курятник», и «сами себе в ногу выстрелили», вызвав не только падение стоимости собственных компаний, но и породив народный гнев.

Перед тем, как отдавать эту информацию прессе, утверждает чиновник, бизнесменам стоило бы позвонить ему, но они до этого «даже не додумались». «Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — отметил Белоусов, пояснив, что уже беседовал с одним из предпринимателей, которые, по его данным, были замешаны в передаче этого списка средствам массовой информации.