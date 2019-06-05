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План Белоусова ,  
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Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Эффект от публикации списка Белоусова сам помощник главы государства сравнил с эффектом «гранаты, брошенной в курятник». Бизнес, уверен Белоусов, неправильно прочитал его письмо
Андрей Белоусов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес. Об этом чиновник рассказал Forbes.

«Это [источник утечки] я знаю совершенно точно», — заверил он, добавив также, что в курсе, кто именно передал средствам массовой информации эти данные. Однако называть имена этих людей Белоусов не стал: «Чтобы не обваливать акции их компаний».

Бумага, о которой идет речь, уточнил Белоусов, утекла из правительства и попала к бизнесменам, чьи компании находились в списке. После этого СМИ, по информации чиновника, эти данные передали сотрудники двух компаний.

При этом бизнес, продолжил помощник Владимира Путина, неправильно понял его письмо. Передав эти данные журналистам, предприниматели, уверен Белоусов, добились только «эффекта гранаты, брошенной в курятник», и «сами себе в ногу выстрелили», вызвав не только падение стоимости собственных компаний, но и породив народный гнев.

Перед тем, как отдавать эту информацию прессе, утверждает чиновник, бизнесменам стоило бы позвонить ему, но они до этого «даже не додумались». «Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — отметил Белоусов, пояснив, что уже беседовал с одним из предпринимателей, которые, по его данным, были замешаны в передаче этого списка средствам массовой информации.

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«Я у одного из них спрашивал потом: «Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?» А он отвечает: «Ну мы там все были в шоке, когда узнали», — поделился помощник президента. Остальных деталей об этом диалоге он не раскрыл.

О том, что Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год для выполнения майских указов стало известно в начале августа прошлого года. Копия соответствующего послания тогда оказалась в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили три источника в компаниях, которые были упомянуты в тексте. Среди них, в частности, были «Газпром», «Роснефть», Evraz, НЛМК, «Норникель», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Плюс Золото», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Андрей Белоусов
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