На Украине сообщили о повреждении Славянской ТЭС
По Славянской теплоэлектростанции, расположенной под одноименным городом в подконтрольной Киеву части ДНР, был нанесен удар, сообщил глава городской администрации Николаевки, где расположена ТЭС, Владимир Проскурин телеканалу «Суспiльне».
По его словам, на территории повреждены несколько объектов, данных о пострадавших нет.
ТЭС находится в Николаевке к западу от Славянска, примерно в 10 км от него. От Славянска до Донецка — более 130 км на юг.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В марте—апреле на Украине были повреждены или разрушены несколько энергогенерирующих объектов. Среди них ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др. В «Нафтогазе» сообщали об ударах по газовой инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о разрушении Трипольской ТЭС, сказал, что у военных закончились ракеты ПВО для ее защиты.
Накануне, 4 мая, Минобороны отчиталось о 25 групповых ударов по целям на Украине за неделю. Были уничтожены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.
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