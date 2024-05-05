На Украине сообщили о повреждении Славянской ТЭС

ТЭС находится рядом с одноименным городом в Донбассе. За последние недели на Украине были повреждены и разрушены около десятка ТЭС и ТЭЦ

Славянская ТЭС (Фото: Артёмка / Wikipedia.org)

По Славянской теплоэлектростанции, расположенной под одноименным городом в подконтрольной Киеву части ДНР, был нанесен удар, сообщил глава городской администрации Николаевки, где расположена ТЭС, Владимир Проскурин телеканалу «Суспiльне».

По его словам, на территории повреждены несколько объектов, данных о пострадавших нет.

ТЭС находится в Николаевке к западу от Славянска, примерно в 10 км от него. От Славянска до Донецка — более 130 км на юг.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В марте—апреле на Украине были повреждены или разрушены несколько энергогенерирующих объектов. Среди них ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др. В «Нафтогазе» сообщали об ударах по газовой инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о разрушении Трипольской ТЭС, сказал, что у военных закончились ракеты ПВО для ее защиты.

Накануне, 4 мая, Минобороны отчиталось о 25 групповых ударов по целям на Украине за неделю. Были уничтожены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.