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Военная операция на Украине ,  
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«Нафтогаз» сообщил об атаках по газовой инфраструктуре на Украине

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Военная операция на Украине
Прошедшей ночью на Украине были атакованы объекты электроэнергетической и газовой инфраструктуры. «Нафтогаз» сообщил, что удары по его объектам не отразятся на предоставлении услуг потребителям
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Утром на Украине были атакованы объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза», сообщается в телеграм-канале компании.

«Никто не пострадал. Атака не отразится на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам», — сказано в сообщении.

В каких регионах это произошло, не уточняется. Минэнерго Украины заявило, что объект газовой инфраструктуры был атакован на западе страны.

11 апреля «Нафтогаз» сообщил о повреждении двух подземных хранилищ газа (ПГХ) во Львовской области, они продолжили работать после атаки.

Прошедшей ночью на Украине также были атакованы четыре теплоэлектростанции, сообщила компания ДТЭК. В Минэнерго страны заявили о повреждении энергообъектов в Днепропетровской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе повреждены два объекта инфраструктуры; еще один — в Ивано-Франковской, говорила глава местной областной администрации Светлана Онищук. В Днепропетровской области были повреждены несколько энергообъектов, глава администрации региона Сергей Лысак не уточнял их количество.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. За последний месяц оно неоднократно сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам энергетики на Украине (22 и 29 марта, 11 апреля и т.д.).

Среди разрушенных и поврежденных ранее объектов были названы: ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др.

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Нафтогаз Украины Украина Военная операция на Украине
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