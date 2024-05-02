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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ ввели в бой резервы из-за войск России у Очеретино

ВСУ ввели в бой резервы из-за военных России у Очеретино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российским военным удалось прорвать оборону и закрепиться в поселке Очеретино в ДНР, в связи с чем вооруженным силам Украины пришлось ввести туда резервы, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица» Назар Волошин.

По словам представителя «Хортицы», на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои. «Ситуация такова, что сейчас врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте», — рассказал он (цитата по ТСН).

Волошин также отметил, что украинские военные принимают меры для стабилизации ситуации на этом направлении, в частности чтобы вернуть поселок под свой контроль. «С этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва», — уточнил он.

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В апреле Минобороны России несколько раз отчитывалось, что подразделения группировки войск «Центр» «улучшили тактическое положение» в районе Очеретино и отразили атаки 100-й и 115-й бригад ВСУ.

22 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что «одна из наиболее многочисленных бригад вооруженных формирований Украины» в районе Очеретино «окончательно разбита», и оставшиеся силы небольшими группами пытаются покинуть поселок. На следующий день он рассказал, что Украина попыталась перебросить в поселок резервы, но это не принесло «никакого результата».

Позже представитель 115-й бригады Вадим Черный опроверг уход украинских военных с позиций в Очеретино.

Как отмечал Forbes, захват российскими войсками части Очеретино грозит разрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки.

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