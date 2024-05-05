Лукашенко понадеялся на обретение в мае мира у «братского народа»
Белоруссия надеется, что май «подарит мир нашему братскому народу», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, посещая Свято-Ильинский храм в Орше. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко также пояснил, почему выбрал для посещения на Пасху храм, расположенный неподалеку от реки Днепр. По его словам, эта река издавна объединяла три братских славянских народа — белорусов, русских и украинцев.
«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — добавил Лукашенко.
Он прежде не раз называл украинский народ братским, поздравлял Украину с Днем независимости и желал восстановления на ее земле мира. Киев также упоминал белорусов в числе братских народов.
С пасхальными поздравлениями выступил также президент России Владимир Путин. Он сказал, что сейчас, «в условиях серьезных вызовов», христианские религиозные организации помогают тем, кто нуждается во внимании. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной службы напомнил о защите «священных пределов» России, проходящей «судьбоносные испытания», призвал молиться «о властях, и о воинстве» и попросил «остановить сию междоусобную брань».
Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что бог стал союзником Киева: «И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом».
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