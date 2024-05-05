Президент Лукашенко понадеялся на обретение в мае мира у братского народа

Лукашенко понадеялся на обретение в мае мира у «братского народа»

Лукашенко отметил, что приехал в храм неподалеку от реки Днепр, поскольку она долгое время объединяла россиян, украинцев и белорусов. Он пожелал наступления мира в этом месяце

Александр Лукашенко (справа) (Фото: president.gov.by)

Белоруссия надеется, что май «подарит мир нашему братскому народу», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, посещая Свято-Ильинский храм в Орше. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко также пояснил, почему выбрал для посещения на Пасху храм, расположенный неподалеку от реки Днепр. По его словам, эта река издавна объединяла три братских славянских народа — белорусов, русских и украинцев.



«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — добавил Лукашенко.

Он прежде не раз называл украинский народ братским, поздравлял Украину с Днем независимости и желал восстановления на ее земле мира. Киев также упоминал белорусов в числе братских народов.

С пасхальными поздравлениями выступил также президент России Владимир Путин. Он сказал, что сейчас, «в условиях серьезных вызовов», христианские религиозные организации помогают тем, кто нуждается во внимании. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной службы напомнил о защите «священных пределов» России, проходящей «судьбоносные испытания», призвал молиться «о властях, и о воинстве» и попросил «остановить сию междоусобную брань».

Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что бог стал союзником Киева: «И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом».