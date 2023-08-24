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Лукашенко пожелал украинцам «бесценный и такой нужный мир»

Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал мира
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Военная операция на Украине
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал «бесценного и такого нужного» мира в скором времени. Он также сказал, что нужно использовать «ценность соседства» стран для прекращения конфронтации
Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters
Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил «братский украинский народ» с Днем независимости и пожелал, «чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир», говорится в публикации на сайте белорусского лидера.

«Получив независимость более трех десятилетий назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам», — говорится в поздравлении.

24 августа Украина отмечает День независимости. Эта дата также считается датой образования государства. В Киеве второй год подряд запрещены массовые мероприятия. В этом году запрет касается также Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской областей, Кривого Рога и его окрестностей.

В прошлом году Лукашенко, поздравляя украинцев с Днем независимости, пожелал украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни». Он выразил уверенность, что «сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран». Белорусский президент тогда говорил, что Минск продолжит выступать за согласие и развитие дружественных контактов на всех уровнях.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Лукашенко Украина Белоруссия День независимости Украины
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