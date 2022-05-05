Bloomberg узнал о намерении ЕС ввести санкции против Кабаевой

По данным агентства, санкционный список еще не утвержден и может быть согласован, предположительно, 6 мая

Алина Кабаева (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и соответствующий документ в распоряжении агентства.

Новый пакет санкций еще может претерпеть изменения до момента одобрения странами — членами сообщества. Ожидается, что послы ЕС встретятся утром 6 мая, чтобы обсудить и, возможно, одобрить шестой пакет санкций, уточнило агентство.

Кабаева дважды становилась абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике и пять раз — абсолютной чемпионкой Европы, завоевала золото Олимпиады в индивидуальном многоборье. Была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».

С конца февраля многие западные страны, включая ЕС и США, ввели против России новые санкции. Евросоюз, в частности, ввел против Москвы уже пять пакетов санкций, в их числе ограничения против российских финансовых и промышленных организаций, резервов ЦБ, ограничения на импорт или транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива, а также лично против президента Путина и его ближайшего окружения.

О подготовке шестого пакета санкций в середине апреля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в начале мая говорил, что в шестой пакет санкций войдут ограничения в отношении еще нескольких банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее допускал, что санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной. «Мы сможем и собираемся отменять наши санкции только по согласованию с Украиной. Думаю, в Кремле многие этого еще не осознали. Для России это имеет разрушительные последствия», — говорил он.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что санкции не являются фатальными трудностями для страны, их нельзя сравнить со «страшными испытаниями в XX веке». При этом он заметил, что сложности есть и их придется преодолевать.