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Посольство России призвало США перенаправить «неуемную энергию»

Посольство: санкции против России приводят к росту цен на топливо в США
Курс доллара ЦБ USD ₽69,416 -2,26%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽66,300 Купить
Фото: Tom Brenner / Reuters
Фото: Tom Brenner / Reuters

Международные санкции против России контрпродуктивны, причем американские официальные лица признают, что ограничительные меры в сфере энергетики приведут к нестабильности на рынке энергоносителей и росту цены на топливо, заявили в российском посольстве.

«Рекомендуем правящим кругам Америки направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в Соединенных Штатах», — сказано в сообщении.

Санкции окажутся безрезультатны, уверены в дипмиссии, там заявили, что укрепление российской валюты говорит об устойчивости экономики и финансового сектора страны. «Это признают и сами эксперты из западных стран», — утверждают в посольстве.

Белый дом назвал укрепление рубля «искусственной накачкой»
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Рубль начал укрепление по отношению к доллару и евро с середины марта на фоне заявлений российского руководства о намерениях России продолжать поставки нефти и газа за рубеж в национальной валюте. После того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в конце марта, курс доллара достиг 83 руб., евро — 87,7 руб.

Затем российская валюта продолжила укрепление: в конце апреля курс доллара впервые с ноября прошлого года упал ниже 71 руб., а 4 мая впервые с марта 2020 года он опустился до 66,6 руб. Курс евро в ходе торгов опускался ниже 70 руб. — до 69,8 руб. — впервые с февраля 2020 года.

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В Белом доме во время брифинга в начале апреля объяснили укрепление рубля «искусственным накачиванием» Центробанком и правительством России, выразив уверенность, что курс российской валюты не может считать реальным индикатором положения дел в экономике. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд тогда выразила уверенность, что санкции против России работают.

В Кремле тогда с этой оценкой не согласились. «Ориентироваться [на курс рубля] можно», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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