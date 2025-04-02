Daily Mail узнала о намерении США и Израиля нанести удар по Ирану

Трамп ранее угрожал невиданными ранее бомбардировками Ирану, если тот не пойдет на переговоры по ядерному оружию. Израильские источники газеты сообщили, что две страны собираются атаковать Исламскую Республику

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США и Израиль через несколько недель могут нанести удар по Ирану, заявили несколько израильских источников Daily Mail.

Собеседники издания отметили, что угрозы американского президента Дональда Трампа Ирану бомбардировками, «подобных которым они прежде не видели», — «это не просто безумная настойчивость».

«С точки зрения Израиля, с приходом Трампа в Белый дом это оптимальный момент для переговоров с Ираном. Другого такого шанса не будет», — сказал один из источников газеты.

Решение об усилении давления на Иран связано с получением данных о продвижении ядерной программы Тегерана. Источник Daily Mail сказал, что иранцы стали ближе к достижению своей цели, чем это может быть «комфортно» для других стран. Кроме того, Израиль считает Иран ответственным за атаку 7 октября 2023 года, которая стала началом нынешней войны Израиля и ХАМАС.

Израильский собеседник газеты отметил, что армия страны провела подготовительную кампанию для этой атаки, нанеся в последние месяцы удары и в Иране, и в его «прокси» — Йемене, Сирии.

30 марта Трамп заявил, что Иран подвергнется военной атаке и вторичным пошлинам, если не заключит соглашение с США. По его словам, Тегеран и Вашингтон ведут переговоры.

В начале марта американский президент сообщил, что направил руководству Исламской Республики письмо с предложением о переговорах из-за ядерной программы. Портал Axios писал, что письмо было «жестким», Трамп предложил переговоры о новой ядерной сделке и дал двухмесячный срок на их проведение. По данным Daily Mail, крайний срок наступит в конце мая.

31 марта верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна даст на «злодеяния» и провокации со стороны США и Израиля «сокрушительный ответ».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что Тегеран не намерен возобновлять ядерную сделку в том виде, в котором она была заключена в прошлом. «Наша ядерная ситуация значительно улучшилась, и мы не можем вернуться к прежним условиям», — сказал он.