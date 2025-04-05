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Telegraph сообщила о готовности Макрона быть посредником в диалоге о мире

Telegraph: Макрон готов быть посредником Европы в диалоге о мире с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Россией о мире на Украине, пишет The Telegraph.

На этом настаивают некоторые члены «коалиции желающих», которую сформировали европейские страны для поддержки возможного соглашения по Украине и гарантий мира, сообщает газета. Эту роль Франции или Великобритании предлагал, в частности, президент Финляндии Александер Стубб.

Источник в Елисейском дворце рассказал изданию, что французский лидер выразил готовность выступить европейским посредником, «когда придет время». На вопрос, настало ли время возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным, собеседник ответил: «Видимо, пока нет». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по данным газеты, не намерен вести переговоры с Москвой.

В марте Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным, когда он с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами посчитает, что для этого «настало подходящее время».

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