Telegraph сообщила о готовности Макрона быть посредником в диалоге о мире
Президент Франции Эммануэль Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Россией о мире на Украине, пишет The Telegraph.
На этом настаивают некоторые члены «коалиции желающих», которую сформировали европейские страны для поддержки возможного соглашения по Украине и гарантий мира, сообщает газета. Эту роль Франции или Великобритании предлагал, в частности, президент Финляндии Александер Стубб.
Источник в Елисейском дворце рассказал изданию, что французский лидер выразил готовность выступить европейским посредником, «когда придет время». На вопрос, настало ли время возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным, собеседник ответил: «Видимо, пока нет». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по данным газеты, не намерен вести переговоры с Москвой.
В марте Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным, когда он с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами посчитает, что для этого «настало подходящее время».
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