Премьер Румынии назвал варианты объединения с Молдавией
Объединение Румынии и Молдавии может произойти либо внутри Евросоюза, либо вне его, однако для этого нужно желание граждан Молдавии, заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку в интервью DC News.
«Я поддерживаю союз, у меня нет на это запрета. Это мое право! Я по-прежнему верю в союз между республикой Молдавия и Румынией», — сказал Чолаку (цитата по România TV).
Премьер пояснил, что изменить несправедливое прошлое невозможно, но можно построить будущее.
Он подчеркнул, что объединение может произойти либо внутри ЕС, либо стороны найдут другой путь. Однако первым государством, которое должно показать, что оно хочет союза, является Молдавия, подчеркнул ранее Чолаку.
Весной 2022 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение с Румынией может произойти лишь при наличии такого желания у народа. Проведенный в декабре 2022 года опрос Института развития и социальных инициатив показал, что против объединения с Румынией выступают 53,7% молдаван (поддержали идею 32,8% респондентов).
В 2023 году Санду признала, что поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно.
Румыния является членом Евросоюза с 2007 года.
Молдавия в июне 2022 года получила статус кандидата в члены блока. В декабре того же года Брюссель решил начать переговоры с Молдавией о вступлении в союз. Санду предположила тогда, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на то что сейчас Кишинев этот регион не контролирует.
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