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Военная операция на Украине ,  
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Украина продаст Maybach и 20 коллекционных часов Медведчука

АРМА: Maybach и 20 коллекционных часов Медведчука будут проданы
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинское агентство по розыску и управлению активами решило продать Maybach и 20 коллекционных счетов, которые, по его мнению, принадлежат оппозиционному политику страны Медведчуку. В 2023 году его лишили гражданства Украины
Фото: arma.gov.ua
Фото: arma.gov.ua

Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) на заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц решило продать Maybach и 20 коллекционных часов, которые, по данным ведомства, принадлежат председателю движения «Другая Украина», бывшему лидеру запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом сообщается на сайте АРМА.

Срок принятия документов для участия в конкурсе продлится до 19 апреля. Они подаются в соответствии с порядком конкурсного отбора юрлиц, которые реализуют арестованные активы.

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25 апреля на заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц будет определен победитель, который продаст имущество Медведчука.

По инициативе АРМА кабмин Украины ранее изменил процедуру реализации арестованных активов в соответствии с нормами европейского законодательства, чтобы это можно было проводить исключительно на одной платформе.

На Украине против Медведчука возбуждено несколько уголовных дел. В 2021 году по обвинению в госизмене политика отправили под домашний арест. Но в феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что тот сбежал. В апреле того же года Медведчук был задержан. Тогда же суд Львова арестовал 26 автомобилей, 32 квартиры, 23 дома, 30 земельных участков, 17 парковочных мест и моторную яхту, которые принадлежали политику и его жене Оксане Марченко, а также доли в уставных капиталах в 25 фирмах, бенефициарами которых они являлись.

В сентябре 2022 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Медведчука вместе с российскими военными обменяли на украинских военнопленных.

В начале 2023 года Медведчука лишили украинского гражданства. В апреле того же года суд арестовал активы Марченко на сумму более $27 млн.

В конце марта 2024 года Financial Times написал, что власти Чехии и Бельгии обвинили Медведчука в подкупе европейских законодателей в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне. Чуть ранее Прага ввела санкции против политика.

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Виктор Медведчук фото

Виктор Медведчук

политик, бывший глава администрации президента Украины, экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина), бывший депутат
7 августа 1954 года
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