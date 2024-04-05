Украина продаст Maybach и 20 коллекционных часов Медведчука

Украинское агентство по розыску и управлению активами решило продать Maybach и 20 коллекционных счетов, которые, по его мнению, принадлежат оппозиционному политику страны Медведчуку. В 2023 году его лишили гражданства Украины

Фото: arma.gov.ua

Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) на заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц решило продать Maybach и 20 коллекционных часов, которые, по данным ведомства, принадлежат председателю движения «Другая Украина», бывшему лидеру запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом сообщается на сайте АРМА.

Срок принятия документов для участия в конкурсе продлится до 19 апреля. Они подаются в соответствии с порядком конкурсного отбора юрлиц, которые реализуют арестованные активы.

25 апреля на заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц будет определен победитель, который продаст имущество Медведчука.

По инициативе АРМА кабмин Украины ранее изменил процедуру реализации арестованных активов в соответствии с нормами европейского законодательства, чтобы это можно было проводить исключительно на одной платформе.

На Украине против Медведчука возбуждено несколько уголовных дел. В 2021 году по обвинению в госизмене политика отправили под домашний арест. Но в феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что тот сбежал. В апреле того же года Медведчук был задержан. Тогда же суд Львова арестовал 26 автомобилей, 32 квартиры, 23 дома, 30 земельных участков, 17 парковочных мест и моторную яхту, которые принадлежали политику и его жене Оксане Марченко, а также доли в уставных капиталах в 25 фирмах, бенефициарами которых они являлись.

В сентябре 2022 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Медведчука вместе с российскими военными обменяли на украинских военнопленных.

В начале 2023 года Медведчука лишили украинского гражданства. В апреле того же года суд арестовал активы Марченко на сумму более $27 млн.

В конце марта 2024 года Financial Times написал, что власти Чехии и Бельгии обвинили Медведчука в подкупе европейских законодателей в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне. Чуть ранее Прага ввела санкции против политика.