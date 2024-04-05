McDonald's выкупит всю франшизу ресторанов в Израиле

McDonald's выкупит все 225 ресторанов в Израиле у местного оператора Alonyal, так как тот объявил о предоставлении бесплатных обедов израильским военным. После этого в мусульманских странах всю сеть стали бойкотировать

Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press

McDonald's выкупит всю 30-летнюю франшизу в Израиле, куда входят 225 точек, у местного оператора ресторанов быстрого питания Alonyal, сообщила компания. В израильской франшизе McDonald's работают более 5 тыс. человек.

Al Jazeera сообщила, что головная компания пошла на это потому, что Alonyal объявила о предоставлении бесплатных обедов израильским военным вскоре после нападения ХАМАС. Рестораны McDonald's часто принадлежат местным владельцам и работают автономно.

Генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински заявил, что из-за конфликта между Израилем и ХАМАС компания испытала «значительное влияние на бизнес» на нескольких рынках Ближнего Востока и в других регионах.

С октября по декабрь рост продаж подразделений сети McDonald's на Ближнем Востоке, в Китае и Индии составил всего 0,7%, что намного ниже ожиданий рынка в 5,5%. Заявление Alonyal заставило рестораны франшизы в таких странах, как Египет, Иордания и Саудовская Аравия, коллективно выделить миллионы долларов на помощь палестинцам в Газе.

В McDonald's заявили, что «по-прежнему привержены израильскому рынку и стремятся обеспечить положительный опыт работы сотрудников и клиентов в будущем». Стороны заявили, что после завершения сделки сотрудники сохранят свои рабочие места, но McDonald's и Alonyal не раскрыли условия соглашения.

Американский производитель пиццы Domino's, по данным Al Jazeera, также столкнулся с проблемами из-за сообщений в соцсетях без доказательств о том, что компания также раздавала бесплатную еду израильским военным. В компании заявили, что продажи бренда в Юго-Восточной Азии во второй половине 2023 года упали на 8,9%, в основном за счет того, что малайзийские потребители ассоциируют Domino's с США, союзником Израиля.

7 октября ХАМАС начал против Израиля военную операцию «Буря Аль-Аксы». Страна подверглась ракетному обстрелу, боевики проникли в приграничные города, убили больше тысячи человек и взяли заложников. ЦАХАЛ выбила оттуда нападавших, а позже начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал расширение наземных операций до города Рафах в южной части сектора. Президент США Джо Байден выступил против израильской операции без учета мер безопасности для гражданских лиц.