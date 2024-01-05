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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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«Макдоналдс» сообщил о последствиях для бизнеса из-за войны в Газе

McDonald's: война Израиля с ХАМАС повлияла на продажи на Ближнем Востоке
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильский «Макдоналдс» раздал тысячи обедов солдатам ЦАХАЛ, что стало причиной призывов к бойкоту со стороны пропалестинских активистов. Глава компании напомнил, что работающие по франшизе рестораны сами принимают решения
McDonald's MCD Купить
Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press
Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС и связанная с ней дезинформация оказали значительное влияние на бизнес корпорации «Макдоналдс» в странах Ближнего Востока и некоторых государствах вне этого региона. Об этом сообщил генеральный директор Крис Кемпчински на LinkedIn.

«Это обескураживающе и необоснованно», — оценил он и подчеркнул, что в каждой стране рестораны «Макдоналдс» управляются местными компаниями.

В октябре McDonald's Israel сообщил в соцсетях о раздаче десятков тысяч бесплатных обедов военнослужащим, больницам, полиции Израиля и жителям сектора Газа, а также скидке 50% для израильских военных, посещающих заведения сети. Затем франчайзи корпорации в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иордании и Турции выступили с критикой израильского подразделения и, преимущественно, пообещали помочь сектору Газа. Источник Reuters в головной структуре корпорации не увидел чего-то неудивительного в самостоятельном взаимодействии израильского франчайзи с местным сообществом.

Действия McDonald's Israel вызвали критику у пропалестинских клиентов, призвавших к бойкоту сети. В McDonald's Malaysia объяснили бойкотом падение прибыли, что привело к закрытию предприятий и сокращению сотрудников. В британском Бирмингеме в заведения сети «Макдоналдс» дважды бросали живых мышей, окрашенных в цвета палестинского флага.

В компании подчеркивали, что не финансируют и не поддерживают какие-либо правительства, вовлеченные в войну, а любые действия франчайзи приняты независимо, без согласия и одобрения McDonald's.

Критика в социальных сетях с требовdниями бойкота в связи с войной распространилась также в отношении сети кофеен Starbucks и сети магазинов одежды Zara.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Макдоналдс McDonald’s Израиль Ближний Восток бойкот
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