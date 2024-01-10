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Военная операция на Украине ,  
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Украинский дрон сбили над Саратовской областью

Минобороны: над Саратовской областью сбит украинский дрон
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Военная операция на Украине
Беспилотник самолетного типа сбили ночью в Саратовской области, не имеющей общей границы с Украиной

Российские средства ПВО в ночное время сбили украинский дрон самолетного типа над Саратовской областью, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», — сообщили в ведомстве.

О сбитом дроне также сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин. Он уточнил, что БПЛА сбили над территорией Энгельсского района. «Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме», — написал он.

Саратовская область не граничит с Украиной. Ее соседи — Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, а также Казахстан.

Ведомство уже сообщало о сбитых над Саратовской областью беспилотниках. Так, в конце декабря 2022 года аппарат сбили при подлете к военному аэродрому Энгельс. «В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения», — сообщало Минобороны и уточняло, что авиационная техника не пострадала.

В регионе запрещено запускать беспилотники, аналогичные запреты введены всего в 68 субъектах России. Запрет введен и в Белгородской области, накануне вечером Минобороны отчиталось о сбитом в регионе беспилотнике и снаряде, выпущенном из реактивной системы залпового огня «Ураган».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Саратовская область Минобороны беспилотники дроны
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