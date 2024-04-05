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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов

Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов на регион
Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО отражают «массированную атаку БПЛА» в Морозовском районе, сообщил ростовский губернатор Голубев. Ранее этой ночью опасность атаки дронов была также объявлена в Белгородской, Курской и Воронежской областях
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Морозовском районе Ростовской области подразделения ПВО отражают «массированную атаку БПЛА», сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Жители Морозовского района рассказали «Осторожно, новости», что речь идет о более 15 воздушных целей. Они также видели взрыв на земле. SHOT уточняет, что громкие взрывы над городом Морозовск начали раздаваться в районе 1:00 мск.

Морозовский район находится на востоке Ростовской области. Районный центр — город Морозовск, население — порядка 36 тыс. человек. В 3 км к юго-западу от Морозовска расположен действующий военный аэродром.

В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотников
Политика
Фото:Минобороны РФ

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются атакам БПЛА. Ранее этой ночью опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Курской и Воронежской областях. В результате атаки начался пожар в районе городского Центрального рынка Курска и в Областном центре развития творчества детей и юношества. О пострадавших не сообщалось.

Тревога в Ростовской области в последний раз объявлялась 27 марта.

Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов
Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов

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Теги
Дарья Беспалько, Илья Пламенев Илья Пламенев
Ростовская область беспилотники Военная операция на Украине
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