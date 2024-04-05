Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов

Силы ПВО отражают «массированную атаку БПЛА» в Морозовском районе, сообщил ростовский губернатор Голубев. Ранее этой ночью опасность атаки дронов была также объявлена в Белгородской, Курской и Воронежской областях

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Морозовском районе Ростовской области подразделения ПВО отражают «массированную атаку БПЛА», сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Жители Морозовского района рассказали «Осторожно, новости», что речь идет о более 15 воздушных целей. Они также видели взрыв на земле. SHOT уточняет, что громкие взрывы над городом Морозовск начали раздаваться в районе 1:00 мск.

Морозовский район находится на востоке Ростовской области. Районный центр — город Морозовск, население — порядка 36 тыс. человек. В 3 км к юго-западу от Морозовска расположен действующий военный аэродром.

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются атакам БПЛА. Ранее этой ночью опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Курской и Воронежской областях. В результате атаки начался пожар в районе городского Центрального рынка Курска и в Областном центре развития творчества детей и юношества. О пострадавших не сообщалось.

Тревога в Ростовской области в последний раз объявлялась 27 марта.