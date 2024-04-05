Япония запретила экспортировать в Россию моторные масла и аккумуляторы
Япония в очередной раз расширила санкции против России, запретив экспорт моторных масел и литий-ионных аккумуляторов, сообщает японское Минэкономики.
Также под ограничения попали:
- Яхты и другие прогулочные или спортивные суда, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда, буровые или производственные платформы;
- Оптическое оборудование, фотооборудование;
- Ручные электрические инструменты;
- Никель-гидридные аккумуляторы;
- Стальные изделия;
- Пластмассы и изделия из них (нитроцеллюлоза);
- Неорганические химикаты и драгоценные металлы (хлороводород, гидроксид алюминия);
- Минеральные топлива и масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски;
- Вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и продукты из них и др.
Всего под новые экспортные ограничения попали 164 категории товаров. Также Япония расширила импортные санкции, включив в них нетехнические алмазы российского происхождения. Ограничения вступят в силу с 10 мая.
Западные страны и их союзники ввели уже десятки пакетов санкций против России с начала конфликта на Украине. Япония последний раз вводила санкции против России в начале марта. Тогда под ограничения попали 36 российских организаций, среди которых ФГУП «Атомфлот» («дочка» «Росатома»), концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод и «Базальт», а также Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными. МИД 20 марта пообещал дать адекватный ответ на санкционную политику Токио.
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