МИД пообещал адекватный ответ на новые санкции Японии
Россия даст адекватный ответ на последние санкции Японии, заявил «РИА Новости» исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии российского МИДа Сергей Жесткий.
По словам дипломата, ограничительные меры ударят по интересам самой Японии, лишившей себя в том числе алмазов. Он также отметил, что Москва сочла новый пакет санкций «сверстанным наспех».
Кроме того, Жесткий назвал санкции против директора «Артека» Константина Федоренко попыткой «организовать неприятности для молодежи и детей, причем не только российских».
«В любом случае подобные нелегитимные действия, как это неоднократно бывало ранее, не останутся без адекватного ответа», — заключил дипломат.
В начале марта Япония расширила санкции на 36 организаций и 12 физических лиц из России. Под ограничения, в частности, попали концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», а также Уралвагонзавод, «Атомфлот» и Объединенная судостроительная корпорация. Россия считает санкции незаконными.
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