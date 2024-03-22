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Политика ,  
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Посол заявил о «глубокой заморозке» отношений Японии и России

Посол в Токио Ноздрев: отношения России и Японии находятся в глубокой заморозке

Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период, заявил «РИА Новости» российский посол в Токио Николай Ноздрев.

«Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство», — сказал он.

Посол назвал «глубокой заморозкой» состояние двусторонних отношений и предположил, что это продлится долго. По словам Ноздрева, Япония приняла рад мер «по демонтажу отношений»: денонсировала договоры, ввела антироссийские санкции, а также сформировала в обществе «антироссийские настроения».

Беспокойство вызывает и активизация военной деятельности Японии близ российских границ, добавил он. «Это происходит в том числе в многостороннем формате с участием, прежде всего, вооруженных сил США, а также некоторых стран НАТО и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул он.

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Политика
Фото: Carl Court / Getty Images

В сентябре 2023 года Япония и США провели десятидневные военные учения Orient Shield на острове Хоккайдо: 1,2 тыс. американских солдат тренировались с 2,3 тыс. японскими военнослужащими. Москва в ответ выразила протест Токио и подчеркнула «категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей» России, в том числе со странами, входящими в НАТО.

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