Страны НАТО выразили опасения из-за плана на €100 млрд для Украины

Западу не следует обещать Украине больше, чем он сможет выполнить, идея фонда на €100 млрд выглядит чересчур оптимистично, рассказали источники Reuters, Bloomberg и NYT. Сомневается в реализуемости этой инициативы и Киев

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Некоторые страны НАТО проявляют осторожность в отношении инициативы генсека Йенса Столтенберга по созданию фонда на €100 млрд ($107 млрд), они предложили выделить меньшую сумму, которую союзники могли бы более уверенно поддержать. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Многие министры, по словам собеседников агентства, пояснили, что фонд НАТО не должен конкурировать с помощью от Евросоюза и отдельных европейских стран, и Украине не стоит давать обещания, которые не получится выполнить. Один высокопоставленных дипломатов указал, что сумма в €100 млрд так велика, что, вероятно, придется учитывать двустороннюю помощь и это сделает новое финансирование незначительным.

«Мы должны избегать двуличия, двойной ответственности, двойного учета или покупки одного и того же», — заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес. Вместе с тем, продолжил он, все в НАТО хотят убедиться, что Киев располагает всем, что нужно — как по объему, так и по срокам.

Представители нескольких стран задались вопросом, как НАТО сможет собрать €100 млрд, если у альянса нет достаточных рычагов давления на союзников, пишет New York Times со ссылкой на источник. Сомнения также выразили собеседники издания в Белом доме.

«[Идея] фонда в €100 млрд выглядит очень оптимистично, учитывая, как трудно было договориться о меньшей сумме на уровне ЕС», — заявил Reuters источник среди дипломатов. По его словам, «это в некоторой степени защищает в случае [Дональда] Трампа. Но невозможно создать что-то, защищенное от Трампа». Он добавил, что на апрельских встречах финального решения принято не будет, дискуссии продолжатся до июльского саммита в Вашингтоне.

Как поясняет Bloomberg, инициативу обсуждают из-за того, что пока не готовы пригласить Украину в НАТО, но вместо этого пытаются предложить Киеву решение, которое послужит «мостом» к членству и создаст предсказуемость в отношении поддержки союзников на ближайшие годы, вместе с тем посылая сигнал России о своей решимости.

Киев усомнился в возможности организации фонда на €100 млрд. «Сейчас НАТО пытается собрать $500 млн в год на пакет помощи. В нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль. $500 млн не могут собрать, а так им $20 млрд придется собирать [в год]», — сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Российские власти требуют перестать снабжать Украину вооружениями и настаивают, что этот процесс не изменит ход военной операции, но затянет конфликт.