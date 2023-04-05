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Военная операция на Украине ,  
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МИД обвинил Украину в воздействии на российские спутники связи

МИД: Украина и зарубежные страны пытались воздействовать на российские спутники связи
Киев с помощью иностранных специалистов пытался воздействовать на российские гражданские спутники связи, сообщили в МИДе. Ранее Путин заявил об использовании Украиной потенциала западных спецслужб для организации терактов в России

Украина, используя помощь зарубежных специалистов, пыталась воздействовать на гражданские спутники связи, заявил МИД России.

«Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются», — говорится в заявлении ведомства.

О каких именно инцидентах идет речь, в нем не уточняется.

Ранее 5 апреля президент Владимир Путин заявил, что Украина задействует «потенциал третьих стран — западных спецслужб» в подготовке терактов и диверсий на территории России — причем речь идет не только о новых регионах.

Материал дополняется.

Теги
Украина спутники связи МИД
Пространство выбора
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Читать
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