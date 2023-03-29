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Ракету-носитель с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Минобороны: ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Боевые расчеты Воздушно-космических сил России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минобороны.

Пуск произвели вечером 29 марта около 22:57 по местному времени (совпадает с мск). Ракета должна вывести на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны.

«Союз-2-1в» — двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее разработали на базе «Союза-2». Первый запуск провели в декабре 2013 года с космодрома Плесецк. Стартовая масса ракеты — 160 т.

Минобороны регулярно запускает ракеты с космическими аппаратами в интересах военных с космодрома Плесецк. Его официальное название — Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации. Один из последних пусков с этой площадки состоялся 23 марта. Тогда воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1а». Она выводила на орбиту военный спутник.

Теги
космодром Плесецк ракета-носитель запуск ракеты «Союз-2.1в»
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