Путин уволил второго замглавы МЧС за неделю

Гречушкин работал в МЧС с 2004 года по 2014-й. Летом 2018 года он стал замглавы ведомства. На прошлой неделе президент уволил первого замглавы министерства Александра Чуприяна, занимавшего этот пост с 2018 года

Николай Гречушкин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин с 5 апреля освободил от должности заместителя главы МЧС генерала-полковника Николая Гречушкина. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Гречушкин стал замглавы МЧС летом 2018 года. Летом прошлого года ему было присвоено звание генерал-полковника.

В МЧС Гречушкин начал работать в 2004 году. По 2008-й он был начальником отдела тыла, потом возглавил департамент тыла и вооружения ведомства, которым руководил до весны 2014 года.

29 марта Путин уволил первого замглавы МЧС Александра Чуприяна, занимавшего этот пост с 2018 года. После гибели главы МЧС в сентябре 2021 года он стал врио министра. В мае прошлого года главой ведомства был назначен Александр Куренков, ранее не связанный с министерством.

В середине февраля о грядущей отставке Чуприяна сообщали источники РБК. Одной из причин ухода первого замминистра называлась реформа отряда «Центроспас», начатая еще Зиничевым. Основным кандидатом на пост Чуприяна, по словам собеседника РБК, является советник главы ведомства Даниил Мартынов, участвовавший в антитеррористических операциях в Чечне и в 2012 году отвечавший за безопасность главы республики Рамзана Кадырова. В 2017 году Мартынов занял должность замначальника чеченского управления Росгвардии.

В конце января Путин назначил замглавы МЧС Антона Герасимова, сына бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова.