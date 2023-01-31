Путин назначил замглавы МЧС сына бывшего начальника ЦИБ ФСБ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Заместителем главы МЧС назначен Антон Герасимов, сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова. Указ президента Владимира Путина о назначении опубликован на портале правовых актов.

Ранее РБК писал, что Герасимов стал главным кандидатом на должность замминистра, который будет отвечать за цифровую трансформацию. Его кандидатура значилась в заявке, поданной в Минцифры. «Эксперты Министерства цифрового развития проведут тестирование управленческих навыков Герасимова. В случае положительной оценки его кандидатуру будут согласовывать в ФСБ и в администрации президента», — сообщил тогда источник РБК.



Заместитель министра по цифровой трансформации отвечает за цифровые технологии, цифровизацию министерства, автоматизацию и перевод подразделений МЧС на новые технологии. В его зону ответственности также входят обеспечение информационной безопасности, координация работы информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Герасимов-младший до 2015 года занимал должность заместителя заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ им. Н.Э. Баумана, был соучредителем компании «Линтехно» (лаборатории инновационных технологий при МГТУ им. Баумана).

В 2015 году он был назначен заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Последняя перед нынешним назначением должность Герасимова — генеральный директор акционерного общества «Айкумен — информационные бизнес-системы» (входит в группу компаний «Ростелеком»). На сайте компании говорится, что это разработчик инновационных технологий сбора, хранения и обработки структурированной и неструктурированной информации на разных языках мира, производитель комплексных информационно-аналитических решений на основе собственной интеграционной платформы для государственных и корпоративных заказчиков.