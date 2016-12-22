Новым замглавы МЧС стал помощник Чайки

Президент Владимир Путин назначил статс-секретарем — заместителем главы МЧС Алексея Серко. Также заместителем министра назначен Николай Гречушкин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее должность статс-секретаря — заместителя главы МЧС занимал Олег Баженов, а замминистра был Сергей Кададов.

Источники РБК уже говорили о готовящемся переходе Серко. Он был помощником генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям, занимался вопросами обеспечения деятельности центрального аппарата органов прокуратуры, а также организацией официальных мероприятий.

В мае в соответствии с указом Путина о формировании нового правительства главой МЧС был назначен Евгений Зиничев.