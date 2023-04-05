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Политика ,  
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Politico узнала о пожеланиях Запада по Украине к следующему генсеку НАТО

Politico: Запад хочет от следующего главы НАТО не слишком воинственной поддержки Украины
Западные чиновники хотели бы видеть на посту генсека НАТО европейца, способного сотрудничать с любой администрацией в США и «не слишком воинственно» поддерживающего Украину, пишет Politico
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Западные чиновники считают, что следующим генеральным секретарем НАТО должен стать европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, однако «не слишком воинственно», пишет Politico.

«Следующим главой НАТО должен быть европеец, который может тесно работать с кем бы то ни было в Белом доме», — приводит издание слова неназванных западных чиновников.

Также, по данным издания, следующий генсек должен поддерживать Украину, но не быть «слишком воинственным», чтобы не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию. Помимо этого, кандидату нужно пользоваться авторитетом — быть бывшим главой государства или правительства, — который может получить единодушную поддержку США и 31 столицы ЕС, отмечают источники.

В то же время кандидатура нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может столкнуться с препятствиями, в том числе из-за ее «послужного списка» на посту министра обороны Германии, указывает Politico. Тем не менее, по данным издания, действующего главу НАТО Йенса Столтенберга могут попросить остаться еще на год — до окончания полномочий фон дер Ляйен в ЕК. «Если Столтенберг останется до следующего лета, кандидатура Урсулы фон дер Ляйен будет выглядеть логичной», — заявил высокопоставленный европейский дипломат.

Среди других потенциальных кандидатов на пост главы НАТО Politico называет премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Эстонии Каю Каллас и премьер-министра Испании Педро Санчеса. В меньшей степени рассматриваются министр обороны Великобритании Бен Уоллес, вице-премьер Канады Христя Фриланд, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова, отмечает издание.

НАТО / Североатлантический альянс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), США и Канаду. Основан в апреле 1949 года 12 странами для противостояния «советской угрозе» и с тех пор расширился до 31 государства-участника. Последней в блок вступила Финляндия 4 апреля. Кандидатура Швеции находится на рассмотрении.

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Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг стал главой альянса и председателем совета объединения в марте 2014 года, он вступил в должность в октябре того же года. Изначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, однако затем их дважды продлевали на два года. В начале февраля 2022 года Столтенберга назначили главой Центрального банка Норвегии. Он должен был приступить к работе после завершения службы в НАТО, однако после начала российской спецоперации на Украине полномочия Столтенберга продлили до конца сентября 2023 года.

В ноябре NYT со ссылкой на источники писала, что в качестве основного кандидата на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями. La Repubblica называла основным кандидатом на эту должность фон дер Ляйен.

Politico ранее писала, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальным. После этого официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Столтенберг не собирается продлевать срок полномочий в четвертый раз. До работы в альянсе он был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 год и 2005 по 2013 год.

Politico узнала о пожеланиях Запада по Украине к следующему генсеку НАТО
Politico узнала о пожеланиях Запада по Украине к следующему генсеку НАТО

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Илья Пламенев Илья Пламенев
генсек НАТО НАТО ЕС Военная операция на Украине
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