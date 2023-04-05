Глава Чувашии предложил заменить срочную службу работой на заводах

Глава региона отметил, что в Чувашии в прошлом году было открыто 40 новых оборонных предприятий, наблюдается нехватка кадров. Он предложил приравнять работу в течение не менее пяти лет на заводах к альтернативной службе в армии

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Глава Чувашии Олег Николаев предложил предусмотреть для призывников из числа выпускников заведений среднего профессионального и высшего образования возможность альтернативной службы на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) в течение не менее пяти лет. Об этом он написал в своем телеграм-канале по итогам состоявшегося 4 апреля заседания Госсовета России.

По словам Николаева, сегодня «особенно остро» стоит вопрос обеспечения кадрами системообразующих предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса Чувашской Республики. Он отметил, что в прошлом году количество предприятий ОПК на территории региона увеличилось до с семи до 47, там работают почти 26 тыс. человек. Текущая кадровая потребность составляет 1772 человека, в том числе на 1369 вакансий рабочих профессий, добавил глава региона.

Николаев также предложил приравнять работу призывников-выпускников на таких предприятиях в течение не менее пяти лет по специальности к альтернативной службе, а также представлять отсрочку призывникам-выпускникам на предприятиях ОПК сроком на три года. «Оба варианта экономически выгодны экономике как региона, так и страны в целом, поскольку выпускники становятся профессионалами либо в спецтехнике, либо по профессии. Кроме того, в случае призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации эти молодые люди смогут быть технически грамотными специалистами», — подчеркнул глава Чувашии.

Согласно ст. 22 закона «О воинской обязанности», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов президента Российской Федерации.

В марте в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении планки призывного возраста в России: нижней — с 18 до 21 года, верхней — с 27 до 30 лет. Первая будет увеличиваться постепенно — до 19 лет с 1 января 2024 года, до 20 лет с 1 января 2025-го и до 21 года с 1 января 2026 года. Верхний предел призывного возраста предлагается поднять до 30 лет сразу с 1 января 2024 года. Законопроект еще не рассмотрен, на весеннюю кампанию, в рамках которой планируется призвать 147 тыс. человек, планки остались неизменными.

При этом каждый гражданин России, в случае если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. В марте Минтруд утвердил перечень 149 профессий для альтернативной службы, в том числе 64 рабочие профессии и 65 должностей служащих. Среди них — кондуктор, лифтер, оленевод, сторож, тракторист, артист балета и т.д.

Кроме того, 4 апреля Госдума одобрила идею Минобороны разрешить набирать срочников в миротворцы. Сроки их специальной подготовки при этом будут примерно такими же, как у контрактников.