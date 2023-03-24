Минтруд утвердил перечень 149 профессий для альтернативной службы

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Минтруд России утвердил обновленный список профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы, а также перечень учреждений, где ее можно проходить. Соответствующий приказ за подписью главы ведомства Антона Котякова опубликован на официальном портале правовой информации.

Перечень включает 149 позиций, из них 64 — рабочие профессии, а 65 — должности служащих. Среди них: кондуктор, лифтер, оленевод, сторож, тракторист, артист балета и т.д.

В начале февраля Минтруд сообщил об обновлении списка профессий для прохождения альтернативной службы. Ведомство уточнило, что из перечня исключили 22 позиции, в числе которых курьер, почтальон, гардеробщик, концертмейстер и экспедитор.

Добавились 47 позиций, в том числе дорожный рабочий, дояр, животновод, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, врач — судебно-медицинский эксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф, художник-конструктор (дизайнер) и др.

В начале ноября прошлого года в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» появилась статья 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Согласно ей россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в подразделениях вооруженных сил, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, «при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях».