Минтруд утвердил перечень 149 профессий для альтернативной службы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 16:09
«Флант» — о причинах популярности open source и ситуации на рынке РБК+, 18:47
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 18:45
Армения и Турция договорились открыть границу для иностранцев в 2023 году Политика, 18:42
Генерала ФТС арестовали по делу о взятке Политика, 18:25
Арест До Квона и эирдроп Arbitrum. Главные события недели Крипто, 18:20
Марк Цукерберг стал многодетным отцом Life, 18:18
Reuters: Animoca Brands снизила сумму сбора средств для Web3 до $800 млн Крипто, 18:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минкультуры объяснило, почему на спектакль во МХАТе не пустили 75 человек Общество, 18:15
В Кремле обсудили отставку губернатора Омской области Политика, 18:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:13
Тренер рассказала об успехах Косторной в парном катании Спорт, 18:13
Минпромторг счел разумной передачу Leroy Merlin российскому менеджменту Бизнес, 18:12
МВД объявило в розыск политолога Галлямова Политика, 18:11
Минобороны Абхазии сообщило о проведении учений с российской армией Политика, 18:05
Общество ,  
0 

Минтруд утвердил перечень 149 профессий для альтернативной службы

Минтруд утвердил перечень 149 профессий для прохождения альтернативной службы
Фото: Владимир Мельников / Global Look Press
Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

Минтруд России утвердил обновленный список профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы, а также перечень учреждений, где ее можно проходить. Соответствующий приказ за подписью главы ведомства Антона Котякова опубликован на официальном портале правовой информации.

Перечень включает 149 позиций, из них 64 — рабочие профессии, а 65 — должности служащих. Среди них: кондуктор, лифтер, оленевод, сторож, тракторист, артист балета и т.д.

В начале февраля Минтруд сообщил об обновлении списка профессий для прохождения альтернативной службы. Ведомство уточнило, что из перечня исключили 22 позиции, в числе которых курьер, почтальон, гардеробщик, концертмейстер и экспедитор.

Добавились 47 позиций, в том числе дорожный рабочий, дояр, животновод, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, врач — судебно-медицинский эксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф, художник-конструктор (дизайнер) и др.

В начале ноября прошлого года в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» появилась статья 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Согласно ей россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в подразделениях вооруженных сил, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, «при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях».

Теги
альтернативная гражданская служба Минтруд нормативы
Материалы по теме
Обращения по альтернативной службе в Москве выросли в три раза
Общество
Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter