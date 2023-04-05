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Военная операция на Украине ,  
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Польский генерал заявил о тупике в конфликте России и Украины

Генерал Скшипчак: Зеленский отправился в Варшаву для подготовки к переговорам
Экс-командующий сухопутными войсками Польши заявил, что Зеленский отправился в Варшаву из-за «тупика в конфликте», где попытается заручиться поддержкой в преддверии переговоров о будущем страны

Конфликт России и Украины зашел в тупик, визит украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву может быть первым этапом создания коалиции для будущих переговоров, заявил в интервью Rzeczpospolita экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, сейчас нет предпосылок к тому, чтобы одна из сторон переломила ход противостояния. «Ни у одной из сторон нет преимущества, налицо стратегический тупик», — отметил генерал.

Он считает, что близится время мирных переговоров и поездка Зеленского в Варшаву является первым этапом подготовки к ним. «Мне кажется, что поездка в Варшаву — первая в череде поездок Зеленского, который будет выстраивать коалицию для поддержки в случае каких-либо переговоров с его участием о будущем Украины», — заявил Скшипчак.

Генерал пояснил, что в ближайшее время, вероятно, будут предприняты попытки найти компромисс между требованиями Зеленского и тем, что ожидает президент России Владимир Путин. «Нам нужно создать коалицию, фронт поддержки Украины, чтобы Украина имела сильный голос в предстоящих переговорах», — подчеркнул он.

Весной 2022 года между делегациями России и Украины состоялось несколько очных раундов. В конце марта прошлого года на встрече в Стамбуле Киев передал Москве свои предложения по урегулированию, в них говорилось в том числе о стремлении к нейтральному и безъядерному статусу. Тем не менее уже к лету переговорный процесс был прерван, стороны обвинили в этом друг друга.

После подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский окончательно отказался от переговоров с Владимиром Путиным, пока тот возглавляет страну.

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Киев настаивает на том, что конфликт может завершиться только на условиях, предложенных Зеленским в «формуле мира». Ее украинский лидер представил на саммите G20 осенью прошлого года, она включает в том числе радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В МИДе заявляли о готовности Москвы к достижению своих целей политико-дипломатическим путем. Это, по мнению российской стороны, подразумевает «прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий», а также демилитаризацию и «денацификацию».

Польский генерал заявил о тупике в конфликте России и Украины
Польский генерал заявил о тупике в конфликте России и Украины

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша Владимир Зеленский Владимир Путин мирные переговоры Военная операция на Украине
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