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Военная операция на Украине ,  
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Sky сообщил о развороте самолетов США с оружием для Украины

Sky: самолеты США с оружием для Украины развернули в воздухе после указа Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
После приказа Трампа приостановить поставки военной помощи Украине американские самолеты с техникой для Киева развернули в воздухе, поскольку США как раз активно перебрасывали оружие в регион, утверждает телеканал

Приказ президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине вечером 3 марта был отдан, когда Вашингтон «активно перебрасывал технику в регион», сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на заявление американского военного чиновника NBC News.

«Приказ был отдан, когда США активно перебрасывали технику в регион, рассказал американский военный чиновник нашей партнерской сети NBC News. Чиновник сказал, что самолеты, следовавшие в Украину, были физически развернуты после того, как поступил приказ около 18:00 по местному времени», — говорится в материале.

Американские СМИ начали сообщать о приостановке военной помощи Киеву в ночь на 4 марта. Решение затрагивало всю военную технику, которая еще не достигла Украины, включая ту, что ожидала отправки из Польши. 5 марта в Белом доме заявили, что решение принято для пересмотра военной помощи Украине.

Это произошло после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленский в Белом доме 28 февраля. Президент США обвинил украинского коллегу в неготовности к мирным переговорам с Россией и неблагодарности за помощь Вашингтона.

CNN сообщил о контактах команды Трампа с Зеленским после перепалки
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;

4 марта Зеленский выразил сожаление о том, как прошла встреча, и заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Также он сказал, что готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия. В Кремле положительно оценили его заявление.

5 марта США также приостановили предоставление Украине разведданных. Вечером Зеленский сообщил о работе над «планом первых шагов» по приближению мира. Таковыми он называл освобождение пленных, запрет на использование ракет, беспилотников, а также на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что США рассмотрят возможность возобновления помощи Украине в случае проведения мирных переговоров и принятия «некоторых мер по укреплению доверия».

Москва осуждает военную помощь Киеву.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военная помощь Самолеты Дональд Трамп
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