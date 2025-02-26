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Политика ,  
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В МИДе назвали крайне высоким риск «лобового столкновения» ядерных держав

Вершинин: риски лобового военного столкновения ядерных держав крайне высоки
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В современном мире сложилась ситуация, при которой риск военного столкновения ядерных держав стал крайне высоким, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, ситуация ухудшается «удручающими темпами».

«К 80-летнему юбилею ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса в сфере международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности», — сказал Сергей Вершинин, выступая на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня (цитата по («РИА Новости»).

Дипломат полагает, что причина нынешнего положения дел кроется в неослабевающем противоборстве вокруг модели миропорядка — «гегемонистские амбиции одних сталкиваются со стремлением других к более справедливым, полицентричным основам международных отношений».

По словам Вершинина, страны, заинтересованные в глобальном доминировании, «грубо нарушают принцип равной и неделимой безопасности». Они не учитывают интересы других стран и стремятся к военному превосходству, добавил дипломат.

В свою очередь, другие государства вынуждены в ответ принимать «компенсирующие меры», пояснил Вершинин.

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В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров к 80-летию со дня открытия Ялтинской конференции, на которой были определены контуры мироустройства после Второй мировой войны, написал авторскую статью.

В ней он выразил мнение, что Россия, США, Китай и другие державы глобального Юга, Востока, Севера и Запада могли бы стать одним из ответственных центров силы на фоне превращения мира из однополярного в многополярный.

Однако, отметил дипломат, нынешние власти США пока намерены «ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы» к интересам страны.

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