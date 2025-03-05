FT узнала о подготовке новым канцлером ФРГ «двойной базуки» для обороны

Германия может направить в оборонный сектор сотни миллиардов евро. Будущий канцлер призвал очень быстро укрепить обороноспособность Германии и Европы. Также он может разморозить €3 млрд помощи Украине

Фридрих Мерц (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Будущий канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц изучает возможность выделения до €800 млрд на финансирование вооруженных сил и обороны страны, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Эти средства хотят привлечь в виде новых государственных заимствований для двух отдельных внебюджетных фондов в течение десяти лет. Еще один собеседник газеты сказал, что речь идет о сумме в €500 млрд. По словам источников, рассматриваются различные варианты.

Как отмечает FT, этот план будет серьезным отходом от закрепленного с 2009 года в Конституции страны «долгового тормоза» — механизма, который ограничивает государственные заимствования и удерживает структурный дефицит на уровне 0,35% ВВП.

«Ввиду растущей угрозы нам ясно, что Европа — и вместе с Европой Федеративная Республика Германия — должна сейчас очень быстро приложить очень большие усилия, очень быстро, чтобы укрепить обороноспособность нашей страны и европейского континента», — заявил Мерц (цитата по AP).

Блок ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз) победил на выборах в Германии 23 февраля. Второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии». На третьем — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца. Так как сотрудничество с правыми партиями у немецких политиков под запретом, коалицию ХДС/ХСС будет формировать с СДПГ. С ней же обсуждается и оборонное финансирование.

Профессор экономики Армин Штайнбах назвал предложение профинансировать оборону на сотни миллиардов «двойной базукой» по аналогии с термином, которым описывали экономические усилия Шольца во время пандемии Covid-19.

Le Monde пишет, что Мерц также планирует обсудить с Шольцем разблокировку помощи в размере €3 млрд Украине, выделение которой канцлер ранее заморозил. 4 марта Bloomberg и Fox News сообщили, что США, на которых особенно полагается Киев, приостановили выделение военной помощи Украине.

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