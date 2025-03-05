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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало о готовности ЕС платить за оружие «пока Трамп не умрет»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Ситуация с безопасностью в Европе поменялась, траты на оборону становятся «фиксированной статьей расходов» при Дональде Трампе. Дипломаты и чиновники считают план перевооружения от фон дер Ляйен шагом в верном направлении
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Правительства стран ЕС осознают, что сложившаяся после Второй мировой войны архитектура европейской безопасности, зависящая от поддержки США, «может рухнуть в любой момент», сообщает Politico. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские лидеры много говорили о суверенитете и обороне, сейчас они признают, что настал момент действовать, пишет издание.

Одной из тем внеочередного саммита Евросоюза 6 марта станет увеличение военных расходов, выделение на эти цели до €800 млрд в ближайшие годы по плану перевооружения от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и укрепление национальных армий.

«Траты на оборону становятся фиксированной статьей расходов. Мы отключили солнце, и теперь нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — сказал изданию европейский дипломат.

Как Евросоюз собирается найти €800 млрд на свое перевооружение
Политика
Фото:Andrei Pungovschi / Getty Images

Фон дер Ляйен накануне озвучила свой план, который предполагает выделение €150 млрд в виде кредитов на закупку средств ПВО, беспилотников и другого оружия, в том числе для Украины. По словам источников Politico, его готовили некоторое время, но обнародовать решили в ответ на приостановку военной помощи Киеву со стороны США. Дипломаты и чиновники изучают детали, но в целом оценивают предложение как «первый шаг в правильном направлении». «Фон дер Ляйен пытается взять быка за рога», — сказал изданию французский министр.

Помимо вопросов безопасности лидеры обсудят на встрече поддержку Украины, в том числе вопрос вступления Киева в ЕС, использование замороженных российских активов и новые санкции против Москвы, пишет Politico. Согласно проекту заявления саммита, страны-члены призовут найти способ обеспечить продолжение поставок оружия Украине, но, по словам собеседников, Венгрия отказывается поддержать этот пункт.

В феврале в Париже прошли два экстренных саммита европейских лидеров, созванных по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Там обсуждались Украина, вопросы безопасности и действия администрации США (первая встреча состоялась накануне российско-американских переговоров в Эр-Рияде). Помощь Киеву стала темой еще одной встречи в Лондоне, она состоялась вскоре после публичной перепалки в Белом доме с участием Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз Европа США Безопасность военные расходы Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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