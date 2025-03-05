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В правительстве предложили ввести самозапрет на регистрацию сим-карт

Григоренко предложил ввести на «Госуслугах» самозапрет на регистрацию сим-карт
Григоренко предложил ввести самозапрет на оформление сим-карт и международные звонки в рамках борьбы с мошенничеством. С 1 марта россияне могут установить такие ограничения на выдачу кредитов и займов
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт необходимо внедрить на портале «Госуслуги» для борьбы с мошенничеством, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.

«Очень часто мошенники используют сим-карты, то есть номера телефонов, которые оформлены на других граждан, и при этом это оформление идет с персональными данными граждан, которые те же мошенники воруют, — сказал он. — Мы предлагаем ввести на портале «Госуслуги» сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт вообще на себя с тем, чтобы, даже если мошенники и добудут персональные данные, у них не было бы возможности оформить номер телефона и использовать его для мошеннических действий».

Григоренко рассказал о частых случаях кражи номеров телефонов, с которыми сталкиваются правоохранительные органы. По его словам, большая доля мошеннических звонков осуществляется из-за границы, в связи с чем предлагается ввести самозапрет на получение таких вызовов.

Вице-премьер выразил надежду на то, что соответствующий законопроект примут во время этой весенней сессии.

Почти 2 млн россиян установили самозапрет на кредиты
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 марта в России вступил в силу закон о возможности установить самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги». По оценкам Центробанка, в прошлом году мошенники украли с банковских счетов россиян рекордные 27,5 млрд рублей, что выше показателя 2023 года на 74,4%. В первые несколько дней действия нового закона ограничения на оформление кредитов и займов запросили 1,7 млн граждан, подсчитали в Минцифры.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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