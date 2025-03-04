«Сбер» заявил о низкой готовности банков к использованию ИИ мошенниками

Мошенники в 2025 году будут использовать ИИ для создания дипфейков и телефонных звонков на других языках, например на башкирском или татарском. Однако банковская отрасль «не сильно готова» к новым угрозам, считает «Сбер»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк в 2025 году ожидает активного использования искусственного интеллекта (ИИ) мошенниками, к чему банки и ответственные ведомства пока не готовы. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«Нас ждет в 2025 году использование искусственного интеллекта (ИИ) на стороне мошенников, на стороне преступников. Насколько мы к этому готовы — ну честно, пока на уровне всей нашей совместной работы не сильно готовы. Поэтому мы прогнозируем, что примерно к середине года будут дипфейки (реалистичное изображение, созданное с использованием ИИ. — РБК)», — сказал он.

Кузнецов напомнил, что сегодня дипфейки активно используются при создании фишинговых сайтов, уже также поступает информация о появлении подделок голоса, изображения, видеороликов и т.д. «Все это будет происходить уже буквально через несколько месяцев. Насколько мы будем готовы с этим бороться, если вдруг по телевизору покажут какой-то ролик, а там будет на самом деле фиктивный человек с фиктивными заявлениями? Об этом тоже надо думать сегодня, потому что это 100% будет происходить завтра», — рассуждает он.

Еще одна угроза использования ИИ мошенниками, которая, по словам Кузнецова, появится через три-четыре месяца, — это телефонное мошенничество на другом языке. «Как только модели позволяют нам сегодня преодолеть последнюю границу — языковой барьер, как только путем нажатия кнопки у вас получается, что можно звонить в любую страну либо разговаривать на любом языке, нам стоит подумать о том, что и на башкирском языке, и на татарском языке появится то же самое телефонное мошенничество. Уже технологии будут позволять это делать на другом языке. Последний барьер языковой с внедрением ИИ прекратит свое существование», — предупредил он.

Как следует из презентации, которую представил Кузнецов, в настоящее время 81% всех звонков проходят через мессенджеры, sim-box (устройства для подключения нескольких сим-карт) и облачные АТС (автоматическая телефонная станция). Еще 19% — это классические звонки, и только лишь 1% звонков совершаются с помощью подмены номера. «Это значит, что, по сути, наш фокус внимания должен быть сосредоточен на борьбе со звонками в мессенджере», — сказал Кузнецов.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники украли у банковских клиентов 27,5 млрд руб. путем совершения денежных переводов. В основном для кражи денег мошенники звонят своим жертвам и используют методы «социальной инженерии». В прошлом году Банк России направил операторам связи с целью принятия мер реагирования почти 172 тыс. номеров телефонов, которые используют злоумышленники. Регулятор также отметил, что снижается количество мошеннических звонков с использованием телефонной связи, однако мошенники продолжают активно использовать мессенджеры для осуществления звонков, рассылки вредоносного ПО и поддельных документов.