Почти 2 млн россиян установили самозапрет на кредиты

В первые несколько дней действия нового закона ограничения на оформление кредитов и займов установили 1,7 млн россиян, подсчитали в Минцифры. Самый большой спрос на услугу оказался в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В первые дни действия новой опции как минимум 1,7 млн россиян установили через сервис «Госуслуги» самозапрет на оформление кредитов и займов, сообщили РБК в Минцифры. Это первые оценки работы нового сервиса — закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года.

Он был принят в целях борьбы с кредитным мошенничеством по инициативе Центрального банка. Глава регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала, что механизм самозапретов будет пользоваться большим спросом,

«Мы видим, что будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества. И будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает», — говорила она.

Как работает новая норма Гражданин может с помощью сервиса «Госуслуги» или в многофункциональных центрах (МФЦ) ограничить оформление на свое имя банковских кредитов или займов в микрофинансовых организациях (МФО). Речь идет о беззалоговых ссудах, ввести запрет на получение ипотеки, автокредита или образовательного кредита не получится. На основании заявления о самозапрете бюро кредитных историй (БКИ) ставят соответствующую отметку в кредитной истории клиента. Самозапрет можно установить, даже если у человека нет кредитной истории — отчет будет сфомирован с пометкой об ограничениях. Если хотя бы в одном БКИ есть сведения о действующем запрете, кредитор должен отказать заемщику в заключении договора и указать причину отказа. Если же кредит будет все равно оформлен на человека, то гражданин имеет право не исполнять обязательства по нему.

По данным Минцифры, средний возраст россиян, которые в первые дни установили ограничения на кредиты составил 53 года. Лидерами по количеству заявок на самозапрет стали Москва (351 тыс.), Санкт-Петербург (143,9 тыс.) и Московская область (112,3 тыс.). В топ-10 регионов также вошли:

Краснодарский край — 69,3 тыс.

Свердловская область — 50,5 тыс.

Ростовская область — 43,5 тыс.

Башкортостан — 42,7 тыс.

Новосибирская область — 42,4 тыс.

Татарстан — 41, 8 тыс.

Нижегородская область — 37,6 тыс.

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