В России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов

В России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов

Механизм самозапрета на выдачу кредитов вступил в силу — применить его можно будет через «Госуслуги». Меры вводятся для борьбы с мошенниками

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России с 1 марта заработал закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для такого запрета гражданин должен подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Потребуется указать персональные данные, а также выбрать параметры запрета: полный отказ от потребительских займов или ограничение только на дистанционные способы оформления.

Меры вводятся для борьбы с мошенниками и для лучшего контроля собственных финансовых решений.

Снять самозапрет на выдачу кредитов можно также с помощью заявления через «Госуслуги» и МФЦ. Запрет снимается на следующий день после обновления данных в реестре, что исключает возможность мгновенной отмены под давлением мошенников и дает время для принятия взвешенного решения.

Идея дать россиянам возможность при желании указывать в кредитной истории отказ от получения кредитов и займов обсуждалась с 2021 года. В феврале 2024 года соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. А в октябре того же года правительство утвердило документ о порядке установления самозапрета на выдачу потребительских кредитов.

«Самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт», — сообщал ЦБ. Однако самозапрет нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Механизм также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на уплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.

Некоторые банки в частном порядке также предлагают клиентам ввести самозапрет на снятие вкладов. Например, на такую меру пошел ВТБ. Зампред банка Георгий Горшков говорил, что такая опция нацелена на борьбу со схемами, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии вводят граждан в заблуждение и вынуждают переводить деньги со счетов.