 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов

В России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов
Сюжет
Новые законы в России
Механизм самозапрета на выдачу кредитов вступил в силу — применить его можно будет через «Госуслуги». Меры вводятся для борьбы с мошенниками
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России с 1 марта заработал закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для такого запрета гражданин должен подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Потребуется указать персональные данные, а также выбрать параметры запрета: полный отказ от потребительских займов или ограничение только на дистанционные способы оформления.

Меры вводятся для борьбы с мошенниками и для лучшего контроля собственных финансовых решений.

Снять самозапрет на выдачу кредитов можно также с помощью заявления через «Госуслуги» и МФЦ. Запрет снимается на следующий день после обновления данных в реестре, что исключает возможность мгновенной отмены под давлением мошенников и дает время для принятия взвешенного решения.

В Госдуме раскрыли механизм самозапрета на кредиты. Это важно знать
Life
Депутат Гаврилов: самозапрет на кредиты можно установить через &laquo;Госуслуги&raquo; и МФЦ

Идея дать россиянам возможность при желании указывать в кредитной истории отказ от получения кредитов и займов обсуждалась с 2021 года. В феврале 2024 года соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. А в октябре того же года правительство утвердило документ о порядке установления самозапрета на выдачу потребительских кредитов.

«Самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт», — сообщал ЦБ. Однако самозапрет нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Механизм также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на уплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.

Некоторые банки в частном порядке также предлагают клиентам ввести самозапрет на снятие вкладов. Например, на такую меру пошел ВТБ. Зампред банка Георгий Горшков говорил, что такая опция нацелена на борьбу со схемами, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии вводят граждан в заблуждение и вынуждают переводить деньги со счетов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
россияне Госуслуги потребительские кредиты запрет федеральный закон
Материалы по теме
Россияне в 2024 году вдвое чаще просили у банков отсрочки по кредитам
Финансы
Путин подписал закон о самозапрете на кредиты
Финансы
Правительство утвердило порядок самозапрета на кредиты для россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Трамп заявил, что Путин прошел с ним «охоту на ведьм»Политика, 01:10
Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинетеПолитика, 01:06
WP узнала о возможной остановке военной помощи США УкраинеПолитика, 01:06
Заброшенные участки земли теперь смогут изъять у собственниковОбщество, 01:00
Зеленский отменил выступление в институте в США после перепалки с ТрампомПолитика, 00:51
Record узнало о приказе Хегсета прекратить кибероперации против РоссииПолитика, 00:45
«Зеленский сделал подарок Путину». ИноСМИ о перепалке в Белом домеПолитика, 00:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России изменились правила оплаты отгуловОбщество, 00:30
Обошел Месси и попал в трансферный топ РПЛ. Главное о новичке «Зенита»Спорт, 00:26
По всей России запретили продажу энергетиков несовершеннолетнимОбщество, 00:26
В Тверской области фрагменты дрона попали в жилой домПолитика, 00:05
В России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитовФинансы, 00:00
ФНС рассказала, что и как можно узнать о себе в регистре населенияОбщество, 00:00
Что изменится в российских законах в мартеОбщество, 00:00