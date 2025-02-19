В МВД сообщили о дефиците 45% участковых в Петербурге

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Нехватка участковых уполномоченных в полиции Санкт-Петербурга в среднем по городу достигла 45%. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами петербургского законодательного собрания, передает ТАСС.

По словам Плугина, на сегодняшний день комплектация таких сотрудников в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга составляет 56%. В Центральном районе не хватает двух из трех участковых.

«Такие же цифры [некомплекта] — 70% — это Василеостровский район, в иных районах чуть меньше, но от этого не легче. Средневзвешенный процент — 45% некомплекта по городу», — пояснил Плугин.

Он добавил, что проблема дефицита кадров в петербургской полиции наблюдается на протяжении нескольких лет, однако в последнее время отмечается усиление оттока сотрудников. Как пояснил Плугин, это происходит из-за того, что их заработная плата не выдерживает конкуренции с другими сферами на рынке труда, тогда как в Москве вопрос денежного довольствия полицейских был решен более 13 лет назад за счет введения региональных доплат. По словам Плугина, в Петербурге пока не удается достичь значительных подвижек в этом направлении.

Начальник регионального главка добавил, что ранее ведомство направило в правительство Санкт-Петербурга предложение о выделении средств на такие выплаты сотрудникам. По словам Плугина, речь идет о выделении в квартал 18 тыс. руб. на одного сотрудника и 6 тыс. руб. в месяц. Сейчас документы находятся в правительстве на повторном изучении и согласовании.

В начале февраля замглавы МВД России Александр Горовой сообщил, что нехватка кадров в подразделениях МВД России достигла 18,7%. Кроме того, в стране наблюдается низкий рост зарплат сотрудников правоохранительных органов, констатировал тогда Горовой.